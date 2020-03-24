Соседи и судьи. Зубков назвал минусы жизни и футбола в Венгрии
Таки хорошо и там, где мы есть
Украинский легионер "Ференцвароша" Александра Зубкова спросили, что плохого в чемпионате Венгрии.
Среди плохого? Судейство. Не менее странно судят, чем у нас.
В плане жизни есть один жирный минус. Я живу в том районе, где много туристов и иностранных студентов. Очень шумно. Шумят и мусорят, на этажах грязно и сильно воняет.
Наши соседи любят принять ванну в 2 часа ночи, и нам все это слышно. Не говоря уже о том, как громко они слушают музыку.
Мы не знаем, что с этим делать. Обращались в полицию. Они приехали, успокоили соседей, но на следующий день все продолжилось.
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Источник:Футбол 24
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