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Соседи и судьи. Зубков назвал минусы жизни и футбола в Венгрии

Наши за границей
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Таки хорошо и там, где мы есть

Соседи и судьи. Зубков назвал минусы жизни и футбола в Венгрии
Новина українською

Украинский легионер "Ференцвароша" Александра Зубкова спросили, что плохого в чемпионате Венгрии.

Среди плохого? Судейство. Не менее странно судят, чем у нас.

В плане жизни есть один жирный минус. Я живу в том районе, где много туристов и иностранных студентов. Очень шумно. Шумят и мусорят, на этажах грязно и сильно воняет.

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Наши соседи любят принять ванну в 2 часа ночи, и нам все это слышно. Не говоря уже о том, как громко они слушают музыку.

Мы не знаем, что с этим делать. Обращались в полицию. Они приехали, успокоили соседей, но на следующий день все продолжилось.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Александр Зубков
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Источник:
Футбол 24

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