Украинец Ковтун - в символической сборной 1-го тура чемпионата Беларуси
Беларусь продолжает играть в футбол
Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.
На минувших выходных здесь был сыгран первый тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную
Вошел в нее и украинский защитник брестского "Руха" Алексей Ковтун.
Украинский центрбек в поединке против минского "Динамо" стал автором единственного гола, который принес его команде минимальную победу.
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