Украинец Ковтун - в символической сборной 1-го тура чемпионата Беларуси

Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.

На минувших выходных здесь был сыгран первый тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную

Вошел в нее и украинский защитник брестского "Руха" Алексей Ковтун.

Украинский центрбек в поединке против минского "Динамо" стал автором единственного гола, который принес его команде минимальную победу.