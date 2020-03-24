В 2006-м Шевченко стоил 51 млн евро. Больший ценник был только у Роналдиньо

Пока мир переживает пандемию коронавируса, а футбол находится на карантине, спортивные СМИ углубляются в статистику и историю.

Так, известный статистический портал Transfermarkt продолжает составлять подборки самых дорогих игроков прошлых лет.

Вчера сайт опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков 2007-го года, а сегодня подбил 10-ку за год 2006-й.

Попал в этот топ и экс-форвард "Челси" и нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В 2006-м Андрей Николаевич стоил 51 млн евро и выше него располагался только Роналдиньо.