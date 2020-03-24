В 2006-м Шевченко стоил 51 млн евро. Больший ценник был только у Роналдиньо
Месси и Роналду еще в яслях
Пока мир переживает пандемию коронавируса, а футбол находится на карантине, спортивные СМИ углубляются в статистику и историю.
Так, известный статистический портал Transfermarkt продолжает составлять подборки самых дорогих игроков прошлых лет.
Вчера сайт опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков 2007-го года, а сегодня подбил 10-ку за год 2006-й.
Попал в этот топ и экс-форвард "Челси" и нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
В 2006-м Андрей Николаевич стоил 51 млн евро и выше него располагался только Роналдиньо.
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