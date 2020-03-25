Конкуренты для Зинченко: Манчестер Сити присматривается сразу к трем левым защитникам

В следующее летнее трансферное окно английский "Манчестер Сити" хочет подписать левого защитника, как сообщает Manchester Evening News. "Горожане" рассматривают на позицию Александра Зинченко и Бенжамена Менди сразу трех футболистов.

Читайте также Зинченко - лучший левый защитник АПЛ по точности передач

Первый – защитник "Баварии" Давид Алаба. Австриец уже несколько лет выступает на позиции центрбека, но до прихода Гвардиолы в Мюнхен играл исключительно как левый защитник и не был универсалом, который способен выйти на поле даже в центральной оси. Второй вариант в шорт-листе "Сити" – футболист "Порту" Алекс Теллес (8 голов и 5 ассистов в 23 матчах текущего сезона). Третья возможная опция – игрок "Лестера" Бен Чилвелл.

В текущем сезоне Пеп в очередной раз столкнулся с травмами основных защитников – в разные этапы сезона вылетали Эмерик Ляпорт и Джон Стоунз. Отметим, что Анхелиньо уехал в "РБ Лейпциг" на правах аренды.