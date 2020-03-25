Статус Лунина как второго вратаря Реала в следующем сезоне – под вопросом. Но виноват ли в этом сам Андрей?

Тибо Куртуа в "Реале" надолго. Трудно представить себе обстоятельства, при которых бельгиец оказался бы бременем для мадридцев или ненужным команде игроком. Был сложный период, но он уже в прошлом. Сейчас Зидан целиком и полностью возлагается на звездного бельгийца, но положение Тибо в "Реале" не зависит только от Зизу. Наоборот, если француз уйдет из Мадрида летом или позже (ходят слухи о недоразумениях, постоянно возникающих между Зиданом и Пересом, а также между Зиданом и игроками), Тибо окажется в выигрыше.

Ведь тогда появятся шансы, что игра "Реала" стабилизируется. Сейчас сложилась странная ситуация, когда "Реал" меньше всех участников Ла Лиги пропускает, но вратарь часто оказывается заложником неудачных действий защитников. Под расстрелом, например, Куртуа оказывался в матче с "Сельтой", когда из трех попаданий по воротам два стали голевыми и к Куртуа здесь было не очень много вопросов.

Неудачный отрезок он проводил осенью. Апогеем неприятностей стал домашний поединок Лиги чемпионов с "Брюгге", когда за спиной Тибо оказались мячи после двух несуразных ударов Денниса Бонавентуре. И когда бельгийца заменили в перерыве без видимых признаков травмы. Уже потом испанские СМИ писали о плохом самочувствии голкипера (боль в животе), однако неуверенность, которую сеял Тибо своими действиями в рамке, сильно разозлила болельщиков.

Но это случай – отдельная черная полоса. В целом же Тибо в 24-х матчах Ла Лиги совершил 47 сэйвов, что, безусловно, является показателем, присущим топ-голкиперу. Например, тер Штеген в 26-и матчах Ла Лиги 55 раз спасал "Барсу", а Облак в 27-и матчах – 59 раз спасал "Атлетико". Но эти команды и пропускают больше.

В то же время, не остается без игровой практики и Альфонс Ареоля. В "Реале" он в этом сезоне сыграл пять матчей (три в Ла Лиге, два в Лиге чемпионов) и сделал шесть сэйвов. Положение Андрея Лунина будет определяться именно от отношений Ареоля с "Реалом". Француз взят в аренду, и срок ее действия завершается 30-го июня 2020-го года. Однако стороны ("Реал" и ПСЖ) могут продолжить сотрудничество.

Тогда статус Лунина как второго голкипера мадридского гранда снова отложится в долгий ящик. Собственно, все мы, отбросив в сторону болельщицкую страсть всегда и везде защищать своих, должны честно дать себе ответ на вопрос: а достаточно ли Лунин сделал для того, чтобы быть пускай даже вторым вратарем в Мадриде?

Отвечаем: Лунин много работает над собственным совершенствованием. Он – не как Коноплянка, который приезжал в Европу с твердым убеждением собственной исключительности и нежеланием усердно работать на тренировках. Лунин – другой, и именно поэтому он имеет в Испании такую ​​хорошую прессу. Ему крайне не везет с обстоятельствами.

И тренер "Леганеса", и тренер "Вальядолида", где Андрей находился в аренде, хвалили украинца за усердную работу на тренировках, за сильную психологию, за желание учить испанский и за умение хорошо контактировать с партнерами. Впрочем, оба отдавали предпочтение опытным голкиперам, рассчитывая на Лунина как на запасной вариант, ставя собственные клубы в неудобное положение.

Почему неудобное? И у "Леганеса", и у "Вальядолида" – хорошие отношения с "Реалом", поэтому руководители обоих легко договаривались со "сливочными" об аренде молодого и звездного как для своего возраста голкипера, уверяя правообладателя, что украинец не будет сидеть без игровой практики. Однако заставлять своих тренеров ставить Лунина в основу боссы "Леганеса" и "Вальядолида" не могли, поэтому постоянно должны были оправдываться в ответ на запросы "Реала" о положении украинца. Поэтому постоянно возникала информация о возможной субаренде Андрея, именно поэтому "Леганес" готов был даже заплатить за аренду определенную компенсацию (из-за отсутствия должного количества игровых минут у голкипера), именно поэтому, в конечном счете, "Вальядолид" отпустил Лунина в другую команду.

Андрей присоединился к аутсайдеру Сегунды и наконец-то начал играть. Впервые за полтора года испанской каденции он провел действительно продуктивный период, появляясь на поле в девяти поединках подряд. Бесспорно, не все получалось: были и недоразумения с защитниками, и ошибки на линии ворот, и "привезенные" пенальти. Но он играл и "оправдывал" медийное внимание не только работой на тренировках или устройством быта, но и сейвами, статусами лучшего игрока команды, интервью по итогам игры и тому подобное. С Луниным в составе "Овьедо", который до этого барахтался в зоне вылета, набрал двенадцать очков и на карантин ушел вне пределов группы аутсайдеров. Это при том, что защита у астурийцев до сих пор остается проходной.

Этот нюанс (о защите), кстати, смущал поклонников таланта Лунина во время его переезда в "Овьедо". Ведь быть голкипером команды-аутсайдера со слабой обороной – это постоянно быть под огнем. А избежать ошибок в таких ситуациях почти невозможно. Однако для Андрея важнее всего было получать игровую практику. Важно это и для "Реала". "Овьедо" же с приходом украинца сразу повысил к себе внимание, а также, как видно из таблицы, улучшил турнирное положение. В выигрыше оказались все.

Впрочем, момент триумфа был слишком коротким. Еле-еле Андрей освоился в новой команде – как чемпионат прекратили из-за эпидемии. И неизвестно, будет ли он продлен. И что дальше будет с перспективами Андрея Лунина?! Эти полтора года можно характеризовать как период простоя, однако сам игрок в малом количестве игровой практики не виноват. Он становился заложником ситуаций: сначала – заложником упрямства и непоследовательности тренеров команд-арендаторов, затем – заложником эпидемии.

Важно отметить, что "Реал" действительно беспокоится о судьбе молодого украинца и хочет, чтобы голкипер чаще появлялся на поле. Но вряд ли мадридцы пойдут на то, чтобы уже в следующем сезоне доверить место дублера Куртуа молодому парню, который на протяжении последних двух сезонов считанные разы выходил на поле. Тот же Люка Зидан (также голкипер "Реала", отдан в аренду) в течение этого же периода сыграл около шестидесяти официальных поединков.

Лунин не приблизился к мадридской обойме, но его вина в этом минимальна.