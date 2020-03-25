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Каленчук: Аргумент белорусской федерации – все находится под контролем

Наши за границей
(2 голосов)

В Беларуси продолжают играть в футбол

Каленчук: Аргумент белорусской федерации – все находится под контролем
Новина українською

Украинский легионер, центральный полузащитник белорусского ФК "Витебск" Максим Каленчук, рассказал о начале нового чемпионата в стране, несмотря на угрозу коронавируса COVID-19.

"Ситуация в Беларуси спокойная. Конечно, есть те, кто ходит в масках или не выходит из дома. Каждый поступает так, как ему удобно. Клуб максимально старается обезопасить нас во время пребывания на базе. Антисептики, витамины, медикаменты – все для поддержания иммунитета.

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Карантина в Беларуси не наблюдается. Все заведения работают в штатном режиме, никаких ограничений в сфере услуг нет. Разговоры об остановке чемпионата пока не ведутся. На заседании решили продолжать со зрителями. Все идет своим чередом. Аргумент местной федерации – все находится под контролем. Они постоянно на связи с МОЗ, все контролируется", - сказал Каленчук.

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В статье: Максим Каленчук ФК Витебск
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Источник:
ТК Футбол

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