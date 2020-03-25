Арендарук: О своих арендах в Мариуполь и Рух пока что воздержусь говорить

Бывший игрок "Шахтера", "Руха" и "Мариуполя" Денис Арендарук рассказал о своем переходе в польский "Пяст".

— Денис, в начале марта ты подписал контракт с польским "Пястом". Как возник этот вариант?

— Рассматривал варианты, чтобы уехать в зарубежный чемпионат. Мне позвонил агент и предложил вариант с "Пястом". От этой команды поступило конкретное предложение, поэтому мы и подписали контракт.

— Были другие предложения продолжения карьеры?

— Да, были контакты с командами из Польши, Венгрии и России.

— Последней твоей командой в Украине был любительский "Рубикон". Не сделал шаг назад за это время?

— Нет. Я благодарен президенту этого клуба. Он с пониманием отнесся к моей ситуации. Мне надо было набрать кондиции. Постоянные тренировки и игровая практика помогли мне в "Рубиконе". Хотя это и любительская команда, но тренировки у нас были на профессиональном уровне. Конечно, это не Премьер-Лига, но и далеко не аматорская лига.

— Как оценишь время, проведенное в "Рухе" и в "Мариуполе"? Не предлагали там остаться?

— По поводу этих двух аренд сейчас воздержусь в комментариях. Всему свое время. Может, позже расскажу правду, почему у меня не получилось заиграть в этих командах.