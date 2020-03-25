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Аталанта презентовала Малиновскому необычный подарок

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Поддерживать форму дома теперь намного проще

Аталанта презентовала Малиновскому необычный подарок
Новина українською

В связи с длительной паузой, вызванной пандемией коронавируса, игроки итальянских команд вынуждены самостоятельно в домашних условиях поддерживать форму.

Не является исключением и "Аталанта", которая для того, чтобы держать игроков в тонусе, презентовало им специальные беговые дорожки.

Жена украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана в Instagram опубликовала фото подарка, который едва поместился в объектив камеры.

Аталанта презентовала Малиновскому необычный подарок - изображение 1Аталанта презентовала Малиновскому необычный подарок - изображение 2
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский "Алмерия" (Алмерия)
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