Аталанта презентовала Малиновскому необычный подарок
Поддерживать форму дома теперь намного проще
В связи с длительной паузой, вызванной пандемией коронавируса, игроки итальянских команд вынуждены самостоятельно в домашних условиях поддерживать форму.
Не является исключением и "Аталанта", которая для того, чтобы держать игроков в тонусе, презентовало им специальные беговые дорожки.
Жена украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана в Instagram опубликовала фото подарка, который едва поместился в объектив камеры.
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