Аталанта презентовала Малиновскому необычный подарок

В связи с длительной паузой, вызванной пандемией коронавируса, игроки итальянских команд вынуждены самостоятельно в домашних условиях поддерживать форму.

Не является исключением и "Аталанта", которая для того, чтобы держать игроков в тонусе, презентовало им специальные беговые дорожки.

Жена украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана в Instagram опубликовала фото подарка, который едва поместился в объектив камеры.