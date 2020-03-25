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Петряк: Сколько людей заболело в Венгрии, сколько в Украине. Не доверяю официальной информации

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Футболист рассказал о ситуации, которая сложилась в Венгрии

Петряк: Сколько людей заболело в Венгрии, сколько в Украине. Не доверяю официальной информации
Новина українською

Украинский хавбек "Фехервара" Иван Петряк рассказал о ситуации в Венгрии с пандемией коронавируса.

"Я с семьей остался в пригороде Будапешта, бабушка тоже осталась. Не смогла улететь, куда же мы ее отправим. Если серьезно, то переживали за бабушку. Не хотели отвозить ее в аэропорт, ведь там много людей.

Официальной информации мы не доверяем. Сколько людей заболело в Венгрии, сколько людей заболело в Украине – лично я этому не верю. Поэтому мы решили придержать бабулю.

Людям в Венгрии сейчас не до футбола, на первом месте стоит здоровье. Все думают только о своих семьях и близких. Но все равно они расстроены из-за переноса Евро-2020", – сказал Петряк в эфире телеканала "Футбол".

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В статье: Иван Петряк МОЛ Фехервар коронавирус
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Источник:
Трибуна

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