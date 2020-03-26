Петряк: Не думаю, что в Украине есть игроки сильнее, чем Ярмоленко, Коноплянка, Марлос и Цыганков

Вингер (фланговый полузащитник) венгерского МОЛ "Види" ("Фехервар") Иван Петряк подумал о своих шансах попасть в состав национальной сборной Украины на Евро-2021.

Иван убежден, что даже несмотря на перенос Евро на год игроки в команде Шевченко будут те же.

Я реалист, у меня нет заоблачных целей по сборной Украины. Я понимаю, что моя позиция в национальной команде полностью занята, на ней играют очень сильные футболисты.

Ничего, что Ярмоленко и Коноплянка станут старше на год. Это люди с таким мастерством ...Не думаю, что в Украине есть более сильные футболисты, чем Ярмоленко, Коноплянка, Марлос и Цыганков.

Я адекватно смотрю на ситуацию, но не опускаю руки и, надеюсь, прогрессирую. Ни в коем случае не расстраиваюсь.