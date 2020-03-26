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Петряк: Не думаю, что в Украине есть игроки сильнее, чем Ярмоленко, Коноплянка, Марлос и Цыганков

Наши за границей
(1 голосов)

На позиции вингеров

Петряк: Не думаю, что в Украине есть игроки сильнее, чем Ярмоленко, Коноплянка, Марлос и Цыганков
Новина українською

Вингер (фланговый полузащитник) венгерского МОЛ "Види" ("Фехервар") Иван Петряк подумал о своих шансах попасть в состав национальной сборной Украины на Евро-2021.

Иван убежден, что даже несмотря на перенос Евро на год игроки в команде Шевченко будут те же.

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Я реалист, у меня нет заоблачных целей по сборной Украины. Я понимаю, что моя позиция в национальной команде полностью занята, на ней играют очень сильные футболисты.

Ничего, что Ярмоленко и Коноплянка станут старше на год. Это люди с таким мастерством ...Не думаю, что в Украине есть более сильные футболисты, чем Ярмоленко, Коноплянка, Марлос и Цыганков.

Я адекватно смотрю на ситуацию, но не опускаю руки и, надеюсь, прогрессирую. Ни в коем случае не расстраиваюсь.

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Украина Иван Петряк Марлос Виктор Цыганков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.03.2020 в 09:55
Будет так играть поедит в Европу,а там и сборная не далеко!!!
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balamyt (Boston)
26.03.2020 в 10:33
Петряк Уже играет в Венгрии ...а это Европа кажется ...правда там не Топ чемпионат..,И в СБУ он не новичок
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