Украинец в Киргизии: Сказали, что если на базе будет более 5 человек на поле - клуб оштрафуют

В недавно созданном в Кыргызстане футбольном клубе "Каганат" из города Ош на юге страны выступает сразу 3 украинцев - защитник Сергей Мелинишин, полузащитник Андрей Ляшенко и форвард Михаил Удод.

Команда провела первый матч чемпионата (в Кыргызстане он происходит по системе весна-осень) и ...пошла на карантин.

По словам Андрея Ляшенко, сейчас футболисты живут на клубной базе, где есть тренажерный зал, сауна, футбольные поля - хорошие условия для поддержания формы, пишет Sport Arena.

- Вообще, когда стало известно, что чемпионат приостановлен?

- Мы сыграли первый тур, на следующий день потренировались, а уже во вторник, 17 марта, вместо двух тренировок провели одну. Перед второй нам сказали новость, что чемпионат приостановлен до 11 апреля. Следующий матч мы должны были играть в Бишкеке. Тренер дал пять дней выходных, но позже их продлили еще на пять, потому что нельзя собираться группами, так что и тренировки не проведешь.

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- Что говорят относительно дальнейших перспектив? Будет ли действовать ваш контракт?

- На этот счет заверили, что все будет нормально. Руководство каждый день на базе: видим генерального директора и его помощников.

- Давайте вернемся к тому времени, когда у вас возник этот вариант. Знали что-то об этом чемпионате и этом клубе раньше?

- Вариант появился где-то через неделю после "Волыни", где я две недели был на просмотре. Позвонил агент и предложил вариант с новой командой. Клуб под названием "Каганат" только образовался, но президент поставил задачу выиграть чемпионат Кыргызстана. Все понимают, что сделать это будет очень трудно, но я долго не думал. Знал, что еще будут 1-2 украинцы. Произошло все быстро. В воскресенье мы беседовали, а уже во вторник вылетел в Кыргызстан. О самом чемпионате мало что знал - все же, это Азия. Для меня все новое, но так тоже интересно - новая культура.

- Где команда базируется? Какие у вас условия для работы и жизни?

- Команда базируется на юге Кыргызстана. Город Ош - большой, где-то 300 000 жителей. Проживаем на базе, где есть два больших тренировочных поля с синтетическим газоном и четыре маленькие. Есть "тренажерка" и сауна, как я уже говорил, а также своя столовая, где хорошо готовят. Руководство пообещало купить на базу PlayStation, чтобы на время карантина было чем заниматься.

- Как обстановка, собственно, с коронавируса? Читал, как мэр города Ош строго объяснял, что это - не каникулы, а карантин ...

- Да, сейчас очень жестко с карантином. Все заведения закрыты. Нам сказали, что если на базе у нас будет больше 5 человек на футбольном поле - клуб оштрафуют. Где-то на 200-300 тысяч сом, это примерно 3000 долларов.