Команда Лунина устроила тренировку в режиме видеоконференции

Тренер по физподготовке "Реал" Овьедо Альберто Мартинес провел со всем составом главной команды групповую сессию с помощью видеоконференции.

Принял участие в тренировке и украинский вратарь "Реал" Овьедо Андрей Лунин.

Каждый футболист, информирует официальний сайт клуба, при этом был в своем доме. Но все выполняли задачи Мартинеса, а он следил за этим через видеосвязь.

Напомним, что почти по всей Европе продолжается карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19. Все футбольные чемпионаты (за исключением Беларуси) приостановлены, как и любая командная активность.