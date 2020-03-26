Команда Лунина устроила тренировку в режиме видеоконференции
Каждый из своего дома
Тренер по физподготовке "Реал" Овьедо Альберто Мартинес провел со всем составом главной команды групповую сессию с помощью видеоконференции.
Принял участие в тренировке и украинский вратарь "Реал" Овьедо Андрей Лунин.
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Каждый футболист, информирует официальний сайт клуба, при этом был в своем доме. Но все выполняли задачи Мартинеса, а он следил за этим через видеосвязь.
Напомним, что почти по всей Европе продолжается карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19. Все футбольные чемпионаты (за исключением Беларуси) приостановлены, как и любая командная активность.
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