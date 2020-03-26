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Иван Петряк: Бегаю у озера, а люди смотрят, хотят яйцами закидать из окон

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Так венгры придерживаются карантина

Иван Петряк: Бегаю у озера, а люди смотрят, хотят яйцами закидать из окон
Новина українською

Украинский легионер венгерского МОЛ "Види" ("Фехервар") Иван Петряк сообщил, как поддерживает форму в условиях карантина из-за коронавируса Covid-19.

Я доволен, что в Украине стало меньше людей на улицах. Они, наверное, не понимали, как и я сначала - "хи-хи, ха-ха".

Сейчас уже дошло до серьезного: смотришь, сколько людей умирают - это уже не шутки. В Венгрии тоже везде пусто, людей нет. Я один бегаю у озера. Люди на меня смотрят, как на космонавта, и хотят яйцами закидать из окон. Но мне нужно бегать, я обязан!

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В ближайшие 1,5 месяца никто не будет заикатися о футболе, в Венгрии каждый день прирост больных 30-40 человек. Никто не будет рисковать здоровьем людей. Я не вижу, как можно продолжить чемпионат.

Нужно делать паузу до 2 месяцев, затем доигрывать этот чемпионат и без сбора и отпуска начинать следующий. Другого варианта нет.

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В статье: Иван Петряк чемпионат Венгрии карантин
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Источник:
ТК Футбол

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