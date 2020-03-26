Иван Петряк: Бегаю у озера, а люди смотрят, хотят яйцами закидать из окон

Украинский легионер венгерского МОЛ "Види" ("Фехервар") Иван Петряк сообщил, как поддерживает форму в условиях карантина из-за коронавируса Covid-19.

Я доволен, что в Украине стало меньше людей на улицах. Они, наверное, не понимали, как и я сначала - "хи-хи, ха-ха".

Сейчас уже дошло до серьезного: смотришь, сколько людей умирают - это уже не шутки. В Венгрии тоже везде пусто, людей нет. Я один бегаю у озера. Люди на меня смотрят, как на космонавта, и хотят яйцами закидать из окон. Но мне нужно бегать, я обязан!