Легионер о чемпионате Киргизии: С финансами здесь лучше, чем было в украинской Первой лиге

Украинский полузащитник киргизского "Каганата" (город Ош) Андрей Ляшенко рассказал Sport Arena о чемпионате в стране Средней Азии и специфику жизни в ней.

- Если сравнить финансовый уровень клуба с теми, которые вы видели в Словакии или в Украине...

- Здесь неплохо, все же таки, знал, куда еду. Так далеко от дома я не ехал за просто так. С финансами не столь хорошо, как было в Словакии, но лучше, чем было в Первой лиге Украины. Пожалуй, только пару команд, например, "Волынь" или "Рух", имеют хорошие условия.

- У вас в команде трое украинцев. Как вы все сыграли в стартовом туре?

- Дома мы играли с командой "Алга" из Бишкека, которая в прошлом сезоне заняла третье место, все наши были задействованы. Сыграли 0:0. В первом тайме было пару моментов, но не забили, а вот во втором тайме где-то "подсели" физически - видимо, потому что играли на «искусственном» поле. Сбор в Турции мы провели на «живом» поле, затем вернулись и еще два дня тренировались также на «живом». Только 2 последних дня тренировки были на «искусственном» - уже когда знали, что будем играть в «синтетике». Как для команды, которая только начинает свое существование, и как для первого тура - это нормальный результат.

- Какие впечатления от команды - бронзового призера?

- Интересная команда, но я ожидал, что они будут показывать другой футбол. Мы еще будем играть с командами "Нефтчи" и "Алай", а также "Дордой", чемпионами, - думаю, что там мы увидим серьезный уровень футбола.

- В команде "Нефтчи" играет днепровец Игнатенко, знакомы с ним?

- Нет, но ребята нам рассказывали, что украинец, и они часто играют против него. Игнатенко здесь далеко не первый сезон, так что в Украине мы с ним не встречались. Восстановят чемпионат - познакомимся.

- После родной "Волыни" у вас в карьере были ДАК и "Рух", но в обеих командах вы сыграли немного. Причина тому - травмы?

- За "Рух" сыграл 4 матча: все было нормально, но получил травму, которая выбросила меня из строя где-то на 8 месяцев. В ДАК переезжал из Первой лиги, а эта команда была на ходу. Не проходил сбор, поэтому потихоньку втягивался, как приехал. Сам виноват, но все-таки это был хороший опыт: команда заняла третье место и я не расстроен, что мало играл. Все-таки, в 19 лет поехать в Словакию - команду с задачами ...Тем более, в ДАК играли 9 представителей своих сборных. Для меня это было что-то новое и интересное.

- Вообще, как живется в Кыргызстане? Есть ли возможность общаться с местными, или они не знают понятным вам как?

- Половина людей здесь понимает русский язык, так что с этим проблем нет. Первые три дня было очень трудно, так как разница во времени - 4 часа. Подъем всегда в 8, а мы засыпали только в 3 ...Сейчас уже понемногу привыкли. Ложимся и встаем нормально. И, конечно, желаем всему миру поскорее оправиться от Covid-19, чтобы все могли вернуться к привычной и безопасной жизни.