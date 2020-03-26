Ковтун: В Бресте не встречал людей в масках. Все функционирует – магазины, рестораны, кафе

Украинский защитник брестского "Руха" Алексей Ковтун рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.

– Здесь, в Бресте, я не встречал, чтобы люди ходили в масках. Все функционирует – магазины, рестораны, кафе. Люди посещают спортивные соревнования. Как именно белорусы это воспринимают – даже не могу сказать. Я ведь езжу только на тренировки и с тренировок, с местными жителями пока не настолько знаком.

- А ваше личное отношение? Носите ли маску, опасаетесь ли пандемии, беспокоитесь по тому поводу, что вам приходится играть – то есть, ездить и близко контактировать с десятками, сотнями людей?

– Я футболист. Я не обладаю точной информацией о вирусе в Беларуси. Но могу сказать, что тренируемся каждый день и матчи чемпионата по расписанию.

- Каковы впечатления от белорусского чемпионата сейчас? Что понравилось, а что нет в игре команд, в инфраструктуре, в организации турнира?

– Чемпионат хороший, конкурентный. В стартовом туре много интересных результатов. Я здесь уже играл раньше, посему знал, что и как. Сейчас увидел, что турнир тоже в порядке.

В первом туре у нас был соперник – минское "Динамо", это неплохая команда, которая играет в пас. Ждем с интересом следующие туры.