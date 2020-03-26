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Зинченко присоединился к благотворительному турниру по Counter-Strike

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ZINA TEAM!

Зинченко присоединился к благотворительному турниру по Counter-Strike
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко присоединился к благотворительному турниру по CS:GO "WeStrikeCorona".

Ранее свое участие в турнире подтвердили Андрей Ярмоленко, Николай Морозюк, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Ахмед Алибеков, Артем Шабанов и Александр Зубков.

Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Дата проведения турнира пока неизвестна.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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