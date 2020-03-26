Зинченко присоединился к благотворительному турниру по Counter-Strike
ZINA TEAM!
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко присоединился к благотворительному турниру по CS:GO "WeStrikeCorona".
Ранее свое участие в турнире подтвердили Андрей Ярмоленко, Николай Морозюк, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Ахмед Алибеков, Артем Шабанов и Александр Зубков.
Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Дата проведения турнира пока неизвестна.
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