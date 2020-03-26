Ковтун: С Карпатами расстались нормально, они все выплатили

Украинский защитник брестского "Руха" Алексей Ковтун рассказал о своем переходе в белорусский клуб этой зимой.

— "Рух" — новичок Вышэйшай лігі Беларуси. Как у вас появился вариант с этой командой и что в ней привлекло?

— Мой агент Максим Карагодин позвонил мне и сказал, что можно поехать в "Рух". Приехал на пару дней, клуб предложил остаться, я дал согласие. Уже там, на сборах в Турции, влился в команду. Понравилось, что у них, как новичков дивизиона, есть свои задачи, это развивающийся клуб, так что играть интересно. Команда амбициозная, с хорошим тренерским составом и футболистами, я считаю.

— Все ли необходимое есть в клубе-новичке высшего дивизиона? Как устроена тут жизнь, работа для футболистов?

— Да, здесь есть все для работы и прогресса: есть тренировочные поля, тренажерный зал. Для работы все есть.

— Все наши хвалят белорусские дороги, молочку и чистоту на улицах. Все так?

— Да, дороги очень хорошего уровня. Даже если вы заезжаете не в столицу, не на центральные улицы, то и в пригороде Бреста будет качественное дорожное покрытие. Чистота – да, чтоб я прошел и увидел мусор, такого нет. Продукты – тоже согласен, все в порядке. Так что подтвержу все сказанное.

— В вашей команде есть земляк Мигунов. Ранее пересекались?

— Знал, что есть такой игрок, потому что играли друг против друга – когда он был в Мариуполе и Коваливке. Но друг друга мы раньше не знали. Здесь уже познакомились, и сейчас, как земляки, чаще проводим время вместе.

— А вообще, кого из белорусских украинцев знаете?

— Знаю Диму Рыжука, Влада Насибулина и Сашу Васильева, а с остальными будем знакомиться уже на футбольном поле…

— Как расстались с "Карпатами"? Они выполнили свои обязательства или остались должны?

— Да нормально расстались, они все выплатили, так что вопросов между нами нет.

— Какие ожидания от ближайшего матча с "Энергетиком-БГУ", который в первом туре преподнес не меньшую сенсацию, обыграв БАТЭ?

— Да, мы слышали о результате матча и будем готовиться к этому сопернику. Команда хорошая – не зря же они обыграли БАТЭ. Будем ждать этой встречи, тем более, это будет наш первый домашний матч.