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Ференцварош намерен выкупить Зубкова. У венгерского клуба есть "право первой ночи"

Наши за границей
(1 голосов)

Также хавбеком интересуются в Италии, Германии, Бельгии и Дании

Ференцварош намерен выкупить Зубкова. У венгерского клуба есть "право первой ночи"
Новина українською

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о том, что "Сампдория" согласовала летний трансфер украинского полузащитника "Ференцвароша" (права на которого принадлежат "Шахтеру") Александра Зубкова.

"По нашей информации, у Зубкова есть предложения. Им интересуются клубы Италии, "Сампдория" точно там фигурирует. Также Германии, Бельгии и Дании. Из Дании это один из топов, команда, которая выступает в еврокубках.

"Ференцварош" и Ребров хотят оставить Зубкова, его аренда рассчитана до конца сезона. У венгерского клуба есть моральное право первой ночи. "Шахтер" будет первым рассматривать предложение от "Ференцвароша", а насколько оно устроит "горняков", покажут цифры", – сказал Спиваковский.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сампдория (Генуя) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.03.2020 в 22:26
так господарі зубкова запросять за нього 10 млн, і піде він у оренду у Маріуполь як завжди
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