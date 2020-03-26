Ференцварош намерен выкупить Зубкова. У венгерского клуба есть "право первой ночи"

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о том, что "Сампдория" согласовала летний трансфер украинского полузащитника "Ференцвароша" (права на которого принадлежат "Шахтеру") Александра Зубкова.

"По нашей информации, у Зубкова есть предложения. Им интересуются клубы Италии, "Сампдория" точно там фигурирует. Также Германии, Бельгии и Дании. Из Дании это один из топов, команда, которая выступает в еврокубках.

"Ференцварош" и Ребров хотят оставить Зубкова, его аренда рассчитана до конца сезона. У венгерского клуба есть моральное право первой ночи. "Шахтер" будет первым рассматривать предложение от "Ференцвароша", а насколько оно устроит "горняков", покажут цифры", – сказал Спиваковский.