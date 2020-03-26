Вернидуб: Многое будет зависеть от руководства Шахтера. Сможет ли оно год потерпеть
Тренер не очень удачно начал в Беларуси
Украинский наставник солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал о задачах команды на сезон.
"Я не поверю, что может найтись тренер, который придет и за один год построит команду, которая добьется больших высот.
Очень много будет зависеть от того, как будет поступать руководство: готово ли оно хотя бы небольшой, но срок потерпеть. Как минимум год. Нужно сначала создать коллектив, а потом выполнять конкретные задачи. Хотя этого времени нет, и я это прекрасно понимаю. Я шел на те условия, которые мне предложили. Будем делать все, чтобы в этом году сделать боеспособную команду, которая будет до конца чемпионата бороться за самое высокое место – то, которое мы хотим занять – это чемпионство.
Я не тот человек, который будет цепляться за какие-то там заковырки в контракте, чтобы меня здесь держали или терпели. Если я увижу, что ничего не получается и есть проблемы, то я сам уйду, какой-бы у меня контракт ни был бы подписан", – сказал Вернидуб в эфире "Беларусь 5".
Напомним, что в матче 1-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" дома уступил "Торпедо-БелАЗ" 0:1.
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