В Бельгии говорят о трансферах всех трех украинцев Гента

В связи с приостановлением из-за коронавируса Covid-19 чемпионата в лиге Жюпиле пресса Бельгии взялась прогнозировать возможные трансферы следующего межсезонья. В этом ракурсе в "Генте" вспоминают всех трех украинских легионеров - Романов Яремчука и Безуса, а также Игоря Пластуна.

Несмотря на травму, по форварду Яремчуку в "Генте", как прогнозирует издание voetbalnieuws.be, будут ждать топ-предложений. Так же и в случае с канадским нападающим Джонатаном Дэвидом. Клуб надеется получить не менее 25 млн евро.

По более низкой цене, но также с выгодой, клуб может провести трансфер полузащитника Романа Безуса, у которого контракт рассчитан до середины 2022 года. Его вспоминают наряду с Брехтом Деягером и Гиорги Квилитая.

Если в "Генте" серьезно относятся к утверждению своих лидерских позиций, похоже, этому трио не придется рассчитывать на значительное количество игрового времени. Вероятно, уход игроков стоит учесть, особенно если трансфер может принести еще и немного денег.

Акцентируют в Бельгии на зыбкости и ненадежности обороны "Гента", при этом в русле трансферов вспоминают всех четырех защитников, а в частности и украинца Игоря Пластуна, у которого контракт закончится, как и у Безуса, в середине 2022-го.