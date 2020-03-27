Владимир Костевич сообщил о новом карантинном ограничении в Польше

Украинский латераль польского "Леха" Владимир Костевич рассказал о своем собственном карантине и в целом - в Познани.

- Владимир, какое настроение царит в Познани?

- Что я могу сказать? Настроение могло быть и лучше, тем не менее, насколько я вижу, здесь к этой проблеме все относятся с пониманием, стараются оставаться дома. Футболисты "Леха" на карантине, однако, все надеются как можно быстрее вернуться к работе. Все уже соскучились по футболу.

- Игроки не тренируются на стадионе?

- Такая идея была, но пока вся работа проходит в домашних условиях.

- В магазинах есть ажиотаж?

- В начале карантинных мероприятий была такая ситуация, но сейчас все нормализовалось. Правда, я не так часто хочу в супермаркет. Но когда я делал это в последний раз, всех продуктов хватало.

- Штрафы за нарушение карантина в Польше есть?

- Мне трудно сказать. Я в основном сижу дома и для меня эта тема неактуальна. По крайней мере меня не наказывали (улыбается).

- Со своим партнером по команде Богданом Бутко - на связи?

- Конечно. Периодически мы с ним или списываемся, или созваниваемся, так что все нормально.

- Он живет далеко от тебя?

- Не особо. Минут 10-15 езды на автомобиле.

- В Познане на улице гулять можно без ограничений?

- Да. Но эти меры усиливаются. Сейчас рядом могут находиться не более 2 человек, поскольку пандемия пока не отступает. Но вообще в парках гуляет много людей.

- Когда "Лех" должен выходить из вынужденного отпуска?

- Никто не может этого спрогнозировать, поскольку вирус в Польше прогрессирует, поэтому все держат руку на пульсе. Будем надеяться, что это временное явление и вскоре эпидемия пойдет на спад. Мы все в это верим.

- Удастся ли завершить польский чемпионат?

- Никому не нравится сидеть дома. Насколько я понимаю, все хотят завершить турнир в полном объеме. Но, опять же, все зависит от того, как поведет себя вирус, поскольку все очень переживают за себя, и за своих ближних. Точно знаю, что до 26 апреля чемпионат Польши не восстановится, а дальше будет видно.