Украинский снайпер. Аталанта сделала подборку голов Руслана Малиновского. ВИДЕО

Руслана Малиновского трудно назвать ключевым игроком "Аталанты". Пока что. Однако хавбек активно используется Джан-Пьеро Гасперини в системе ротации. И время, которое выделяет ему тренер, Руслан пытается использовать максимально эффективно. Малиновский шесть раз выходил в основе, но при этом в 16 матчах выходил на замену. Он сумел забить четыре гола, три из которых - ударами с дальней дистанции - "Вероне", "Фиорентине" и "Лечче" (еще один гол Руслан забил после выхода один на один). Именно выстрелы из-за пределов штрафной площади и попали в видео, опубликованное пресс-службой "Аталанты" в Twitter.