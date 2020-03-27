  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский снайпер. Аталанта сделала подборку голов Руслана Малиновского. ВИДЕО
В тренде

Украинский снайпер. Аталанта сделала подборку голов Руслана Малиновского. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Пушка регулярно попадает в цель

Украинский снайпер. Аталанта сделала подборку голов Руслана Малиновского. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Руслана Малиновского трудно назвать ключевым игроком "Аталанты". Пока что. Однако хавбек активно используется Джан-Пьеро Гасперини в системе ротации. И время, которое выделяет ему тренер, Руслан пытается использовать максимально эффективно. Малиновский шесть раз выходил в основе, но при этом в 16 матчах выходил на замену. Он сумел забить четыре гола, три из которых - ударами с дальней дистанции - "Вероне", "Фиорентине" и "Лечче" (еще один гол Руслан забил после выхода один на один). Именно выстрелы из-за пределов штрафной площади и попали в видео, опубликованное пресс-службой "Аталанты" в Twitter.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...