Украинский легионер: Несмотря на карантин в Швеции некоторые команды тренируются, на улице полно людей

Украинский легионер в Швеции из команды "Умео" (выступает в шведском аналоге украинской Первой лиги) Мирослав Мазур рассказал об особенностях карантина в этом государстве.

В Аллсвенскан (высшая лига) и Суперэттан (первая лига) до 6 апреля, когда должен был начаться новый чемпионат, прекратили командные тренировки.

До этого времени наша команда "Умео" провела 4 спарринга, на последней ездили в город Сундсвалль, вернулись домой, тренировались 5 дней и после этого нам сообщили о карантине. Говорят что старт чемпионата перенесут на начало июня. Мы прошли подготовительные сборы, а теперь нас отпустили, дали ежедневную работу. Каждый индивидуально работает, хотя иногда можем собираться по 3-4 человек, выходить на поле и работать с мячом. Но не более 4 игрока. А вот женская команда нашего клуба тренируется полным составом, для них это нормально.

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Рассказал Мирослав и о совсем другом отношении к карантину в Швеции.