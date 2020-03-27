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Украинский легионер: Несмотря на карантин в Швеции некоторые команды тренируются, на улице полно людей

Наши за границей
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Украинский легионер: Несмотря на карантин в Швеции некоторые команды тренируются, на улице полно людей
Новина українською

Украинский легионер в Швеции из команды "Умео" (выступает в шведском аналоге украинской Первой лиги) Мирослав Мазур рассказал об особенностях карантина в этом государстве.

В Аллсвенскан (высшая лига) и Суперэттан (первая лига) до 6 апреля, когда должен был начаться новый чемпионат, прекратили командные тренировки.

До этого времени наша команда "Умео" провела 4 спарринга, на последней ездили в город Сундсвалль, вернулись домой, тренировались 5 дней и после этого нам сообщили о карантине. Говорят что старт чемпионата перенесут на начало июня.

Мы прошли подготовительные сборы, а теперь нас отпустили, дали ежедневную работу. Каждый индивидуально работает, хотя иногда можем собираться по 3-4 человек, выходить на поле и работать с мячом. Но не более 4 игрока.

А вот женская команда нашего клуба тренируется полным составом, для них это нормально.

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Рассказал Мирослав и о совсем другом отношении к карантину в Швеции.

Выхожу на улицу, хожу в супермаркеты и вижу, что здесь нет такого, чтобы большинство людей ходили в масках.

Пока карантин - стараюсь больше ездить на велосипеде. Объехал вокруг весь город, хотел посмотреть, новое для себя увидеть. И вот удивило: на улице очень много людей, город живет, как будто ничего не случилось.

Почему? У меня нет ответа на этот вопрос. Люди какие-то спокойные. Может это из-за менталитета, но точного ответа на этот вопрос дать не могу.

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В статье: Мирослав Мазур коронавирус чемпионат Швеции карантин
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