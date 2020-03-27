Влада Седан: Еду Зинченко привозят и оставляют у дверей

Невеста Александра Зинченко, игрока сборной Украины и "Манчестер Сити", Влада Седан, неделю назад вернулась в Украину - у нее закончилась британская виза.

Влада рассказала, как Великобритания, город Манчестер и клуб "Манчестер Сити" переживают карантин.

В Манчестере люди не воспринимают коронавирус так серьезно, как это у нас, в Украине. Помню матч "Юнайтед" - "Сити": весь стадион забит - и ни одного человека в маске. Я возвращалась в Украину прямым рейсом из Манчестера в Киев. На самолет брали только граждан с украинскими паспортами. В аэропорту сразу было видно украинцев: 70% людей были в масках, в перчатках. У кого их не было - пользовались антисептиками. По прилету в Киев в абсолютно всех снова проверили наличие украинского паспорта и измерили температуру. А в Манчестере ни один работник аэропорта не был ни в маске, ни в перчатках, не было и антисептиков.

За неделю, по словам Влады, ситуация в Британии кардинально изменилась.

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Буквально на днях на улицах Манчестера начала работать полиция в штатском: штрафуют людей, если те без надобности ходят по улицам. Вообще есть 4 случая, когда можно выходить: если идешь в супермаркет, если идешь в аптеку, если это прогулка (не более 2 часа и только в своем районе) и еще можно велосипедом ездить. Во всех остальных случаях - штрафуют.

Влада еще в Манчестере стала свидетелем ситуации, в которой оказалась команда по подозрению на коронавирус у игрока "Манчестер Сити" Бенджамина Мэнди.

Мы были смущены, потому что понимали, что каждый день футболисты между собой контактируют. И если зараженный Мэнди - сразу пол команды могут быть заражены. На самом деле первые симптомы были у его папы. Его изолировали и вместе с ним Бенджамина. Но в отца не был подтвержден коронавирус, и в Бенджамина тоже. Правда, как раз с Мэнди возникла определенная ситуация: первый его тест потерялся. Пришлось делать второй. Это придало нервозности.

Влада описала и изменения в "Манчестер Сити" из-за коронавируса.

Сразу прекратили тренировки, всех заставили сидеть дома, закрылась база, клуб начал помогать. В клубе есть психолог. И если у кого-то проблемы, депрессия - он всегда на связи. Пищу Александру привозят в картонном ящике и оставляют под дверью. Оставляют об этом сообщение. Александр сейчас за мной не очень грустит. Кто его ближе знает, тот хорошо понимает, что он - очень азартный человек. И несмотря на отсутствие футбола, он активно строит карьеру киберспортсмена - играет во все, что ему предлагают - CS и FIFA.

Зинченко, заметила Влада, на днях общался с наставником "Арсенала" Микелем Артетой, который болел Covid-19.