Два бельгийских клуба предлагают за Зубкова 3 млн евро
Гент и Генк
Не так давно сообщалось о том, что "Сампдория" согласовала с "Шахтером" трансфер Александра Зубкова, который сейчас выступает на правах аренды за "Ференцварош".
Однако теперь стало известно о том, что трансфер еще не является свершившимся фактом. Интерес к Зубкову проявляют два бельгийских клуба – "Генк" и "Гент".
Оба предлагают за Зубкова по 3 миллиона евро плюс процент от следующей продажи игрока.
Напомним, что в нынешнем сезоне Зубков провел 33 матча за "Ференцварош", в которых забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:football24
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...