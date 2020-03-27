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Два бельгийских клуба предлагают за Зубкова 3 млн евро

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Гент и Генк

Два бельгийских клуба предлагают за Зубкова 3 млн евро
Новина українською

Не так давно сообщалось о том, что "Сампдория" согласовала с "Шахтером" трансфер Александра Зубкова, который сейчас выступает на правах аренды за "Ференцварош".

Однако теперь стало известно о том, что трансфер еще не является свершившимся фактом. Интерес к Зубкову проявляют два бельгийских клуба – "Генк" и "Гент".

Оба предлагают за Зубкова по 3 миллиона евро плюс процент от следующей продажи игрока.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зубков провел 33 матча за "Ференцварош", в которых забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Ференцварош (Будапешт) Гент Александр Зубков
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Источник:
football24

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