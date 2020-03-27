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Бескоровайный: Полгода назад был интерес Динамо

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К хавбеку проявляют интерес европейские клубы

Бескоровайный: Полгода назад был интерес Динамо
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Украинский защитник словацкого ДАКа Даниил Бескоровайный рассказал об интересе к своей персоне со стороны европейских клубов.

— Об интересе "Селтика" мне сказали, когда переход уже сорвался. До этого я не знал. Моя задача была – играть и показывать на футбольном поле свои способности, потому что мой возраст и позиция всегда конкурентоспособны, постоянно надо бороться за свое место.

— Были ли еще какие-то предложения, кроме "Селтика", когда вы действительно чувствовали интерес к себе со стороны других клубов?

— Конечно, был интерес. Вот, полгода назад был интерес "Динамо". Но именно руководство "Динамо" со мной не связывалось. Также был интерес от "Лацио" и "Болоньи" из Италии. Там всё могло очень хорошо сложиться, но у меня не европейский паспорт, а им разрешено заявлять только двух легионеров в трансферное окно, потому и не получилось. Ну и, конечно, руководство ДАКа не хотело меня отпускать, потому что когда в клуб приезжает чемпион мира, понимаешь, что с этим футболистом можно работать и в будущем на нем очень хорошо заработать.

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В статье: ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Даниил Бескоровайный
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Источник:
Sport Arena

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