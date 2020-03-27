Сафронов: Вернуться в Украину не получилось, остался в Эстонии

Экс-защитник "Днепра-1" Александр Сафронов рассказал о переходе в эстонскую "Левадию" и удалении в первом же матче в новой команде.

— Александр, ты остался в Эстонии или вернулся в Украину?

— Ситуация с возвращением на родину, как известно, сейчас не самая лучшая. Думал, после матча, 23 марта полететь домой, но из этой затеи ничего не получилось, поэтому остался в Эстонии.

— Как сейчас ситуация в Эстонии? Надолго ли у вас карантин?

— По предварительной информации, карантин у нас до первого мая. Поэтому нам всем остается ждать улучшения ситуация в мире с эпидемией.

— Есть ли ажиотаж в магазинах, можно ли выходить на улицу?

— Первые три дня, конечно, что-то похожее на панику было, потому что много продуктов раскупили, крупы, туалетную бумагу тоже. Но потом в этом вопросе все нормализовалось. Сейчас уже более менее спокойно. На улицах тоже есть люди, и многие без масок. Я думаю, 80 процентов людей не пользуются тут масками.

— Как проводишь время в самоизоляции?

— Потихоньку учу английский, поскольку он в любом случае будет полезен в дальнейшей жизни. Кроме того, самостоятельно поддерживаю форму, бегаю.

— Как в целом проходит адаптация в новой команде, в новой стране?

— Считаю, что адаптация прошла хорошо, меня отлично приняли, тем более, что в команде есть еще игроки из Украины. У нас тут хорошая команда и отличный коллектив.

— У тебя получился "веселый" дебют — забил гол и получил удаление. Как так получилось?

— На мой взгляд, первая желтая карточка получилась не по делу, я сыграл в мяч. Потом даже партнеры по команде тоже говорили, что судья "переборщил". Но, самое главное, что забил гол и мы добыли три очка.

— Чемпионат Эстонии только стартовал. Какие задачи у Левадии?

— Задача стоит выиграть чемпионский титул и как можно дальше потом продвинуться в еврокубках.

— В "Левадии" ты в аренде от "Днепра-1". Рассматриваешь ли вариант полноценного перехода в эстонский клуб?

— Пока ничего не могу сказать. Сейчас аренда, а дальше все подобные вопросы будут решать на уровне клубов.