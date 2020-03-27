Сафронов: Вернуться в Украину не получилось, остался в Эстонии
Защитник рассказал о своей адаптации в Левадии
Экс-защитник "Днепра-1" Александр Сафронов рассказал о переходе в эстонскую "Левадию" и удалении в первом же матче в новой команде.
— Александр, ты остался в Эстонии или вернулся в Украину?
— Ситуация с возвращением на родину, как известно, сейчас не самая лучшая. Думал, после матча, 23 марта полететь домой, но из этой затеи ничего не получилось, поэтому остался в Эстонии.
— Как сейчас ситуация в Эстонии? Надолго ли у вас карантин?
— По предварительной информации, карантин у нас до первого мая. Поэтому нам всем остается ждать улучшения ситуация в мире с эпидемией.
— Есть ли ажиотаж в магазинах, можно ли выходить на улицу?
— Первые три дня, конечно, что-то похожее на панику было, потому что много продуктов раскупили, крупы, туалетную бумагу тоже. Но потом в этом вопросе все нормализовалось. Сейчас уже более менее спокойно. На улицах тоже есть люди, и многие без масок. Я думаю, 80 процентов людей не пользуются тут масками.
— Как проводишь время в самоизоляции?
— Потихоньку учу английский, поскольку он в любом случае будет полезен в дальнейшей жизни. Кроме того, самостоятельно поддерживаю форму, бегаю.
— Как в целом проходит адаптация в новой команде, в новой стране?
— Считаю, что адаптация прошла хорошо, меня отлично приняли, тем более, что в команде есть еще игроки из Украины. У нас тут хорошая команда и отличный коллектив.
— У тебя получился "веселый" дебют — забил гол и получил удаление. Как так получилось?
— На мой взгляд, первая желтая карточка получилась не по делу, я сыграл в мяч. Потом даже партнеры по команде тоже говорили, что судья "переборщил". Но, самое главное, что забил гол и мы добыли три очка.
— Чемпионат Эстонии только стартовал. Какие задачи у Левадии?
— Задача стоит выиграть чемпионский титул и как можно дальше потом продвинуться в еврокубках.
— В "Левадии" ты в аренде от "Днепра-1". Рассматриваешь ли вариант полноценного перехода в эстонский клуб?
— Пока ничего не могу сказать. Сейчас аренда, а дальше все подобные вопросы будут решать на уровне клубов.