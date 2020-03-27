Вторая попытка Вернидуба. Городея - Шахтер Солигорск. Анонс и прогноз матча чемпионата Беларуси

Чемпионат Беларуси. Второй тур. Беларусь. Городея. Стадион "Городея". 28.03.2020. 18:00. Арбитр в поле – Сергей Цинкевич. Телетрансляция в Украине – Спорт 1

Юрий Вернидуб перед началом сезона в интервью нашему сайту сказал, что перед его "Шахтером" стоит задача бороться за чемпионство. И что руководство максимально способствует совершенствованию команды. Однако о возможности своего коллектива уже сейчас бросить реальный вызов БАТЭ, "Динамо" Брест, "Динамо" Минск и другим грандам, украинский тренер высказался осторожно. Мол, не все сразу. Действительно так: первый тур текущего чемпионата Беларуси показал, что "Шахтеру" будет крайне непросто соответствовать высокой планке ожиданий.

"Городея" тоже проиграла, но для команды из поселка городского типа такой результат не стал слишком сильным ударом.

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Чемпионат Беларуси. Второй тур

Городея. Стадион "Городея"

"Городея" 18:00 "Шахтер" Солигорск

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Телетрансляция в Украине – Спорт 1

Прошлогодний чемпионат "Городея" завершила на седьмом месте, заслужив статус крепкого середняка. Поэтому поражение в первом туре текущего первенства хоть и не стало шатким ударом по психологии, но все же было неприятностью. Ведь проиграла команда Олега Радушко "Витебску" – команде, которая едва избежала вылета из элиты в 2019-м году. Добавляет пикантности и тот факт, что "сахарные" уступили в численном большинстве – весь второй тайм гости играли с преимуществом в одного игрока из-за удаления украинца Максима Каленчука. Обидно? Еще бы. Но есть ли шансы на реабилитацию уже в ближайшем поединке?

Добавляет уверенности футболистам "Городеи" тот факт, что сыграет против Солигорска команда на своем поле. В прошлом году, например, "Шахтер" не смог здесь выиграть (ничья 0:0). Хотя перед тем трижды подряд выигрывал с одинаковым счетом 1:0.

В первом туре "Шахтер" проиграл "Торпедо" Жодино под аккомпанемент игрового преимущества. Однако в турнирной таблице отображаются только очки, а не содержание футбола. Поэтому Юрий Вернидуб будет искать поправки, которые помогли бы его команде не только создавать, но и реализовывать моменты. "Шахтер" – фаворит, поэтому и спрос с него выше.

Отметим интересную особенность этого противостояния: "Городея" и "Шахтер" провели между собой девять очных встреч и только в одной забивали обе команды (ничья 2:2). Также только один матч завершился победой одной из команд с разницей больше, чем один мяч (4:0 в пользу "Шахтера" в 2017-м году), остальные игры – ничьи или минимальные победы кого-то из соперников (шесть из девяти поединков завершились со счетом 1:0).

Прогноз – победа "Шахтера" 1:0

Не будем плыть против течения и рекомендуем болельщикам, которые следят за одним из двух национальных чемпионатов в мире, которые еще продолжаются (кроме Беларуси, это чемпионат Никарагуа), сделать традиционную ставку на этот матч – тотал меньше 2,5, или "обе забьют – нет". Можно, конечно, сыграть более рискованно – спрогнозировать победу "Шахтера". Это сделаем и мы – 1:0 в пользу команды Юрия Вернидуба.