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Зинченко vs Менди. Кто круче в FIFA

Наши за границей
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Пока реального футбола нет, народ рубится в виртуальный

Зинченко vs Менди. Кто круче в FIFA
Новина українською

Пока футбол на паузе, пока закончились трансляции ретро-матча Франция - Украина 1999 года, украинцы и французы рубятся в FIFA.

Сегодня состоится трансляция киберфутбольного поединка между Александром Зинченко, который будет представлять сборную Украины по футболу, и Бенжаменом Мэнди, которая будет защищать честь сборной Франции.

Следите за киберфутбольном противостоянии Украины и Франции в 22:30 и узнайте, кто сильнее в киберфутболе!

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Бенжамен Менди
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