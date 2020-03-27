Зинченко vs Менди. Кто круче в FIFA
Пока реального футбола нет, народ рубится в виртуальный
Пока футбол на паузе, пока закончились трансляции ретро-матча Франция - Украина 1999 года, украинцы и французы рубятся в FIFA.
Сегодня состоится трансляция киберфутбольного поединка между Александром Зинченко, который будет представлять сборную Украины по футболу, и Бенжаменом Мэнди, которая будет защищать честь сборной Франции.
Следите за киберфутбольном противостоянии Украины и Франции в 22:30 и узнайте, кто сильнее в киберфутболе!
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