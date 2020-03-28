Милевский открыл счёт в матче со Слуцком

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отметился голом в поединке второго тура чемпионата Беларуси против "Слуцка" (1:0 после первого тайма).

Украинский ветеран замкнул подачу со штрафного точным ударом головой, открыв счёт в матче на 19-й минуте матча.

Помимо Артёма, с первых минут в составе "Динамо" на поле появился и Александр Нойок.