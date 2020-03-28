Милевский открыл счёт в матче со Слуцком
Украинец замкнул подачу со штрафного
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отметился голом в поединке второго тура чемпионата Беларуси против "Слуцка" (1:0 после первого тайма).
Украинский ветеран замкнул подачу со штрафного точным ударом головой, открыв счёт в матче на 19-й минуте матча.
Помимо Артёма, с первых минут в составе "Динамо" на поле появился и Александр Нойок.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...