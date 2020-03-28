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Вернидуб в поисках первой победы. Городея - Шахтер Солигорск. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Наши за границей
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Второй тур чемпионата Беларуси – в прямом эфире

Вернидуб в поисках первой победы. Городея - Шахтер Солигорск. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

Беларусь и Никарагуа – последний оплот мирового футбола в борьбе с коронавирусом. Об экзотическом чемпионате из Центральной Америки не будем, а вот за Беларусью можно проследить. Тем более, когда там свою первую победу ищет именитый украинский тренер Юрий Вернидуб.

В первом туре его "Шахтер" неожиданно уступил "Торпедо" Жодино, а сейчас "горняки" противостоят "Городее". Матч начнется в 18:00. Прямая онлайн видеотрансляция – к вашему вниманию ниже.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси
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