Вернидуб в поисках первой победы. Городея - Шахтер Солигорск. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Второй тур чемпионата Беларуси – в прямом эфире
Беларусь и Никарагуа – последний оплот мирового футбола в борьбе с коронавирусом. Об экзотическом чемпионате из Центральной Америки не будем, а вот за Беларусью можно проследить. Тем более, когда там свою первую победу ищет именитый украинский тренер Юрий Вернидуб.
В первом туре его "Шахтер" неожиданно уступил "Торпедо" Жодино, а сейчас "горняки" противостоят "Городее". Матч начнется в 18:00. Прямая онлайн видеотрансляция – к вашему вниманию ниже.
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