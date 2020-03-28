Вернидуб в поисках первой победы. Городея - Шахтер Солигорск. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Беларусь и Никарагуа – последний оплот мирового футбола в борьбе с коронавирусом. Об экзотическом чемпионате из Центральной Америки не будем, а вот за Беларусью можно проследить. Тем более, когда там свою первую победу ищет именитый украинский тренер Юрий Вернидуб.

В первом туре его "Шахтер" неожиданно уступил "Торпедо" Жодино, а сейчас "горняки" противостоят "Городее". Матч начнется в 18:00. Прямая онлайн видеотрансляция – к вашему вниманию ниже.