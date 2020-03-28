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Воспитанник Шахтера Чаговец отметился голом в ворота Динамо Минск

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22-летний защитник забил второй гол "Минска" в матче

Воспитанник Шахтера Чаговец отметился голом в ворота Динамо Минск
Новина українською

В рамках 2-го тура чемпионата Беларуси ФК "Минск" принимает "Динамо" Минск.

Первый тайм этого матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Второй гол "Минска" забил украинский защитник Евгений Чаговец.

22-летний воспитанник донецкого "Шахтера" отметился забитым мячем на 41-й минуте встречи.

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В статье: Динамо (Минск) ФК Минск Евгений Чаговец
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