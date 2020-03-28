Воспитанник Шахтера Чаговец отметился голом в ворота Динамо Минск
22-летний защитник забил второй гол "Минска" в матче
В рамках 2-го тура чемпионата Беларуси ФК "Минск" принимает "Динамо" Минск.
Первый тайм этого матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Второй гол "Минска" забил украинский защитник Евгений Чаговец.
22-летний воспитанник донецкого "Шахтера" отметился забитым мячем на 41-й минуте встречи.
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