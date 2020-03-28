Шахтер Солигорск впервые побеждает под руководством Вернидуба

Юрий Вернидуб говорил, что руководство клуба нацелило его на борьбу за чемпионство. Зная этого тренера, иначе быть не могло – у него всегда высокие амбиции. Впрочем, результат солигорцев на старте сезона болезненно ударил по самолюбию – второй такой случай мог поколебать уверенность.

В первом туре "Шахтер" проиграл "Торпедо" Жодино при игровом преимуществе, сегодня же столкнулся с такой же ситуацией в первом тайме матча с "Городеей". Хозяева лучше начали, создали два момента (выход Артема Архипова один на один и удар Позняка), но впоследствии под натиском соперника отдали инициативу. И только отбивались.

До поры до времени – успешно. "Шахтер" угрожал воротам Довгялло преимущественно дальними ударами, которые (в исполнении Бодула, Диасамидзе, Балановича) большой угрозы не несли. А вот когда Усеня в штрафной сбил Подстрелова, у "Шахтера" возник идеальный шанс для первого гола в чемпионате. Но Кендыш бездарно пробил выше ворот.

Зато уже в начале второго тайма гости воплотили в жизнь свое преимущество. Разыграли "горняки" классную комбинацию и грузин Диасамидзе легко пробил под дальнюю штангу. Надо отметить, что после гола Солигорск не ослабил хватку и продолжал атаковать большими силами. И заслужил второй гол. Однако вновь проявились проблемы с реализацией. Наилучшие моменты упустил албанец Ллуллаку, потеряв две возможности закрыть эту игру. Не использовал шанс также Селява, но в конце таки прошла голевая контратака. Лллуллаку в ней принял участие и в некоторой степени реабилитировался: покатил под удар Подстрелову и тот забил.

Первая победа Юрия Вернидуба в Беларуси. И победа вполне заслужена.

Чемпионат Беларуси. Второй тур

Городея. Стадион "Городея"

Арбитр в поле – Сергей Цинкевич

"Городея" - "Шахтер" (Солигорск) 0:2

Голы: Георги Диасамидзе 56, Дмитрий Подстрелов 89

"Городея": Игорь Довгялло - Дмитрий Игнатенко (Михаил Шубин 83), Сергей Усеня, Милан Йоксимович, Кирилл Павлючек - Станислав Сазонович, Александр Позняк, Денис Яскович, Андрей Сорокин (Артем Волович 82) - Артём Архипов, Сергей Архипов (Дмитрий Лебедев 76 )

"Шахтер": Александр Гутор - Сергей Матвийчук, Игорь Бурко, Сергей Политевич, Александр Сачивко - Аздрен Ллуллаку (Виталий Лисакович 90), Сергей Баланович (Александр Селява 80), Дмитрий Пострелов, Георги Диасамидзе - Юрий Кендыш, Дарко Бодул (Игорь Иванович 46)

Предупреждения: Александр Позняк 24, Милан Йоксимович 58 - Дарко Бодул 34, Александр Сачивко 69

Нереализованный пенальти: Юрий Кендыш 34