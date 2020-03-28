Городея - Шахтер Солигорск 0:2. Видеообзор матча
Выездная победа подопечных Юрия Вернидуба
Вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура чемпионата Беларуси "Городея" - "Шахтер".
Чемпионат Беларуси. Второй тур
Городея. Стадион "Городея"
Арбитр в поле – Сергей Цинкевич
"Городея" - "Шахтер" (Солигорск) 0:2
Голы: Георги Диасамидзе 56, Дмитрий Подстрелов 89
"Городея": Игорь Довгялло - Дмитрий Игнатенко (Михаил Шубин 83), Сергей Усеня, Милан Йоксимович, Кирилл Павлючек - Станислав Сазонович, Александр Позняк, Денис Яскович, Андрей Сорокин (Артем Волович 82) - Артём Архипов, Сергей Архипов (Дмитрий Лебедев 76 )
"Шахтер": Александр Гутор - Сергей Матвийчук, Игорь Бурко, Сергей Политевич, Александр Сачивко - Аздрен Ллуллаку (Виталий Лисакович 90), Сергей Баланович (Александр Селява 80), Дмитрий Пострелов, Георги Диасамидзе - Юрий Кендыш, Дарко Бодул (Игорь Иванович 46)
Предупреждения: Александр Позняк 24, Милан Йоксимович 58 - Дарко Бодул 34, Александр Сачивко 69
Нереализованный пенальти: Юрий Кендыш 34