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Хавбек Кортрейка Макаренко: Каждому написали бегать по 10 км каждый день. Это нереально

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец рассказал, как проходит его карантин в Бельгии

Хавбек Кортрейка Макаренко: Каждому написали бегать по 10 км каждый день. Это нереально
Новина українською

Украинский полузащитник бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко рассказал, как он проводит карантин во время пандемии коронавируса.

"Прошло 10 дней карантина, не хватает сообщений, команды, тренировок.

Каждому написали программу бегать по 10 км каждый день. Но все вы прекрасно понимаете, что это делать нереально, потому что можно немного двинуться, если такой объем выбегать каждый день.

Нам немного, наверное, повезло, что мы переехали из Брюсселя в Кортрейк. Город достаточно небольшой, население 11 тысяч.

Единственное, что меня спасает – в команде есть Андрей Бацула, который профессионал своего дела. Он каждый день организовывает воркаут на поле. Приезжаю, когда сам, когда с ребенком, и мы занимаемся", – рассказал Евгений Макаренко.

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В статье: Евгений Макаренко Кортрейк (Бельгия)
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Источник:
Футбол NEWS
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Комментарии (1)
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rubizhansky (Рубежное)
29.03.2020 в 00:34
Эммм.. что? Прошлым летом 3 раза в неделю бегал по 6 км. Это занимало минут 25-35 (не засекал). Это не намного меньше скажем так. К тому же я далеко не спортсмен. Странно слышать от футболиста, что он не может пробежать 10 км в день. Это же Бельгия! Мягкий климат, нормальные тротуары, наушники... классно же!
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