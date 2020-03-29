Андрей Ярмоленко: Было разочарование, когда перенесли Евро

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился, как он проводит карантин во время пандемии коронавируса.

– Все замечательно, сидим дома и стараемся никуда не выходить. Тоже прочитал в интернете, что у 8 игроков "Вест Хэма" легкие симптомы коронавируса, но каждый день мы переписываемся с ребятами, никто не сообщал, что он заболел. Для меня это стало небольшим сюрпризом. Никто из ребят в этом не признавался, поэтому надеюсь, что все здоровы. Симптомы же бывают разные, если у кого-то просто кашель, ему говорят 2 недели сидеть дома на карантине.

Когда начала вся эта ситуация происходить, нам дали 4 выходных, а потом собрали на 2 дня. Эти 2 дня мы практически переодевались на улице, тренировки были небольшими группами на 3-4 поля. В основном просто бегали и били по воротам, не как всегда. После этих 2 дней нас снова отпустили домой и сказали сидеть дома и никуда не улетать из страны.

Люди стали намного больше переживать, а еще 2 недели назад не было такой паники. Сейчас уже все закрыто, работают только продуктовые магазины и аптеки. Каждый день заболевают много людей, в целом уже порядка 17 000 человек. Ситуация не самая лучшая.

– Повлияло ли на людей, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон?

Не могу говорить за кого-то, потому что выхожу только в парк на пробежки и за продуктами. Ни с кем на эту тему не общался, но когда нас отправили на первые 4 дня карантина, то со школ и детских садов присылали электронные письма, что дети должны посещать эти заведения. Это было немножко непонятно, как я могу отправлять своего ребенка в школу, а сам сидеть дома на карантине. Первое время особой паники это не вызвало.

– Британцы реально считают, что лучший способ защититься от COVID-19 – пить виски?

– Не знаю, не знаю.

Из продуктов в Лондоне не все есть. Если ты хочешь найти мясо, то иногда нужно проехать 2-3 магазина, только тогда, возможно, найдешь.

Вожу автомобиль самостоятельно, уже привык к левостороннему движению. Когда приезжаю в Украину, то уже непривычно сидеть с левой стороны.

Было разочарование, когда перенесли Евро, но ты понимаешь, что в такой ситуации ни о каком футболе не может идти речь. Все футболисты это восприняли с пониманием. Если брать в футбольном плане, то так лучше, потому что тяжело возвращаться, когда сезон в разгаре, а ты пропустил 3 месяца из-за травмы. Непонятно, играл бы я или не играл, смог бы подойти к ЧЕ в своих лучших кондициях.

Клуб поддерживает: доктор практически каждый день интересуется самочувствием игроков, есть повар, который может привезти тебе еду домой, тренер по физподготовке подготовил программу. Каждый день ты знаешь, что будешь делать, – рассказал Андрей Ярмоленко.