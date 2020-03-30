Евгений Будник сообщил о карантине в чемпионате Индонезии

Украинский легионер клуба "Персита", Евгений Будник, рассказал о карантине в Индонезии, в городе Тангеранг.

Повсюду карантин. Недавно все вообще закрыли - ничего не работает, кроме банков, супермаркетов и такси. Даже тренажерный зал закрыли в моих апартаментах. Ничего не работает!

Когда возобновится чемпионат - непонятно вообще. У нас пауза пока с 15 до 31 марта. Сыграли всего 3 тура.

Непонятно, как продолжится. Но все говорят, что карантин продлится и долго. Непонятно, какой будет ситуация.

Отношусь к коронавирусом с пониманием, полной серьезностью. Призываю всех относиться так же, оставайтесь при возможности дома, а если выходите - в маске, перчатках и в очках. Следите за своим организмом и по своей семьей.