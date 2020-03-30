Селезнев и Милевский посоревновались в меткости
Три тура
Бывшие форварды сборной Украины Артем Милевский и Евгений Селезнев, которые теперь выступают в белорусском "Динамо" (Брест) и турецком "Бурсаспоре" соответственно, посоревновались в Турции в ударах на меткость.
Читайте такжеСелезнев: Убьем коронавирус вместе
В первом туре ребята "стреляли" в борт с цифрами, во втором - били "сухой лист", а в третьем - должны были попасть в перекладину ворот.
Проигравший должен был провезти победителя на спине с поля на базу "Бурсаспора". А что получилось в итоге - в новом видео из личного Youtube-канала Артема Милевского.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ютуб-канал Міля
Новости по теме
- 20:06 Украинские "Когда-то эти два человека делали историю" - Селя и Миля встретились в Турции
- 06:21 Украинские Презентация Селезнева, поражение Барселоны, первый трансфер Динамо. Главные новости за 10 января
- 23:13 Украинские Селезнев о Фонсеке: Я никогда не понимал, как тебя приучают закладывать, стучать
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fan_of_Zorechka (луганск)
30.03.2020 в 13:52
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...