Селезнев и Милевский посоревновались в меткости

Бывшие форварды сборной Украины Артем Милевский и Евгений Селезнев, которые теперь выступают в белорусском "Динамо" (Брест) и турецком "Бурсаспоре" соответственно, посоревновались в Турции в ударах на меткость.

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В первом туре ребята "стреляли" в борт с цифрами, во втором - били "сухой лист", а в третьем - должны были попасть в перекладину ворот.

Проигравший должен был провезти победителя на спине с поля на базу "Бурсаспора". А что получилось в итоге - в новом видео из личного Youtube-канала Артема Милевского.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика