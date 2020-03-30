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Селезнев и Милевский посоревновались в меткости

Наши за границей
(1 голосов)

Три тура

Селезнев и Милевский посоревновались в меткости
Новина українською

Бывшие форварды сборной Украины Артем Милевский и Евгений Селезнев, которые теперь выступают в белорусском "Динамо" (Брест) и турецком "Бурсаспоре" соответственно, посоревновались в Турции в ударах на меткость.

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В первом туре ребята "стреляли" в борт с цифрами, во втором - били "сухой лист", а в третьем - должны были попасть в перекладину ворот.

Проигравший должен был провезти победителя на спине с поля на базу "Бурсаспора". А что получилось в итоге - в новом видео из личного Youtube-канала Артема Милевского.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский Бурсаспор (Бурса) Чемпионат Турции
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Источник:
Ютуб-канал Міля

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Комментарии (1)
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fan_of_Zorechka (луганск)
30.03.2020 в 13:52
Мат на мате. противно смотреть
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