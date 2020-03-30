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Украинские легионеры Кортрейка во время карантина устраивают совместные тренировки

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Украинские легионеры Кортрейка во время карантина устраивают совместные тренировки
Новина українською

Украинский защитник бельгийского "Кортрейка" Андрей Бацула отправил семью в Украину, а сам практически полностью посвятил себя индивидуальным занятием.

- Андрей, какая сейчас ситуация в Кортрейке?

- В городе закрыты все кафе, развлекательные и спортивные учреждения. Наверное, как и во всей Европе, работают только продовольственные магазины, аптеки и заправки. В продуктовые магазины можно заходить по одному покупателю, а гулять не более, чем по два человека.

- Какой твой распорядок дня?

- Перед вспышкой пандемии я отправил свою семью в Украине, поэтому трачу время в одиночестве. Утром сажусь в машину, еду на стадион и там занимаюсь. По дороге домой заскакивая в магазин за продуктами. Лишний раз стараюсь никуда не выходить. У нас на улицах людей очень мало.

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- С партнером по команде Евгением Макаренко пересекаетесь?

- Жека тоже приходит на стадион со своим сыном, но чуть позже. Когда мы встречаемся, то я ему уже расставляю барьерчики, фишки, подрабатываю у него тренером по физподготовке (смеется). Иногда устраиваем с ним соревнования на технику, точность ударов ...

- Вечера длятся долго?

- Не сказал бы. Я и дома устраиваю себе занятия на коврике. Провожу, так сказать, индивидуальный сбор, чтобы не было сильно скучно. Смотрю фильмы, играю в PlayStation. Очень хочется, чтобы это все закончилось быстрее. У нас пока выходные, если можно так сказать, до 5 апреля, а там будут смотреть по ситуации.

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В статье: Евгений Макаренко Андрей Бацула Кортрейк (Бельгия)
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