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Селезнев и Милевский в одном клубе? Обещают 30 очков

Наши за границей
(2 голосов)

Захочет Миля перейти из Бреста?

Селезнев и Милевский в одном клубе? Обещают 30 очков
Новина українською

Артем Милевский накануне побывал в гостях у Евгения Селезнева в Турции. Оба экс-игрока сборной Украины подумали что бы было, если бы они выступали в "Бурсаспоре".

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О таком Евгения спросил Артем:

- Братан, а представляешь, если бы мы вдвоем здесь играли?

- Я это представляю - команда не представляет! На двух ассист-пасс ...У нас бы было с 30 очков. Как минимум.

Напомним, что Артем Милевский выступает в белорусском "Динамо" из города Брест, а Селезнев - в турецком "Бурсаспоре".

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский Бурсаспор (Бурса) Динамо (Брест)
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Источник:
Youtube-канал Міля

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Комментарии (2)
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Andrik_zp (Запоріжжя)
30.03.2020 в 15:56
Надо Алиева третьим взять, а то как-то на двоих не соображают :)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.03.2020 в 15:26
Спились бы точно :)
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