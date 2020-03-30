Селезнев и Милевский в одном клубе? Обещают 30 очков

Артем Милевский накануне побывал в гостях у Евгения Селезнева в Турции. Оба экс-игрока сборной Украины подумали что бы было, если бы они выступали в "Бурсаспоре".

О таком Евгения спросил Артем:

- Братан, а представляешь, если бы мы вдвоем здесь играли?

- Я это представляю - команда не представляет! На двух ассист-пасс ...У нас бы было с 30 очков. Как минимум.

Напомним, что Артем Милевский выступает в белорусском "Динамо" из города Брест, а Селезнев - в турецком "Бурсаспоре".