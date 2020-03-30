Селезнев и Милевский в одном клубе? Обещают 30 очков
Захочет Миля перейти из Бреста?
Артем Милевский накануне побывал в гостях у Евгения Селезнева в Турции. Оба экс-игрока сборной Украины подумали что бы было, если бы они выступали в "Бурсаспоре".
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О таком Евгения спросил Артем:
- Братан, а представляешь, если бы мы вдвоем здесь играли?
- Я это представляю - команда не представляет! На двух ассист-пасс ...У нас бы было с 30 очков. Как минимум.
Напомним, что Артем Милевский выступает в белорусском "Динамо" из города Брест, а Селезнев - в турецком "Бурсаспоре".
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Источник:Youtube-канал Міля
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Комментарии (2)
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Andrik_zp (Запоріжжя)
30.03.2020 в 15:56
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.03.2020 в 15:26
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