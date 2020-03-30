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Ярмоленко: Не исключаю вариант завершения карьеры в Динамо

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Пока что в Лондоне Андрея все устраивает

Ярмоленко: Не исключаю вариант завершения карьеры в Динамо
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вполне доволен своим положением в Лондоне.

"В "Вест Хэме" я чувствую себя замечательно, чувствую поддержку болельщиков. Мне все нравится, об уровне чемпионата даже не стоит и говорить. На сегодняшний день, я хочу остаться здесь.

О завершении карьеры я не думаю. Пока есть силы и желание работать, я буду продолжать играть в футбол. Естественно, "Динамо" Киев – моя родная команда и мой любимый клуб, я всегда с теплом в сердце говорю об этой команде. Посмотрим, что будет в будущем. Но вариант завершения карьеры в "Динамо" я не исключаю. Если буду нужен – всегда готов помочь.

Хочу всем нашим людям пожелать здоровья и терпения. Оставайтесь дома! Это кажется, что это какие-то шутки, но это не так. Берегите своих родных и свои семьи, мы сможем преодолеть эти трудности только вместе", - сказал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ТК Футбол

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