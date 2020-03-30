Хавбек Белшины Пыско: В Беларуси все спокойно, не вижу причин, чтобы останавливать чемпионат

Украинский защитник "Белшины" Михаил Пыско рассказал, как обстоят дела с пандемией коронавируса в Беларуси.

"Перед каждой тренировкой нас не обследуют, температуру не меряют, в масках тоже не ходим, но, если кто-то заболел, доктора делают все, чтобы изолировать этого человека и проверить его.

Не могу сказать, приходит ли меньше болельщиков на матчи, так как я не знаю, сколько их приходило до этой ситуации.

Я понимаю, насколько сложная ситуация в мире, но конкретно в Беларуси все спокойно, и я не вижу причин, чтобы остановить чемпионат", - сказал Пыско.

Напомним, что Беларусь остаётся единственной европейской страной, которая продолжает играть в футбол.