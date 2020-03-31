Малиновский: Кто думает, что коронавирус – шутка, то вы – идиоты

Полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский в прямом эфире в Instagram ответил всем, кто не видит угрозы от коронавируса.

Две медсестры в Италии наложили на себя руки! Трудно видеть столько смертей... Все, что пишут об Италии в Интернете - правда. Кто думает, что коронавирус - это шутка, то вы - идиоты.

Наповним, Руслан с семьей живет в городе Бергамо, а он в Италии стал одним из эпицентров вспышки коронавируса.