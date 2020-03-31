Роксана Малиновская: В Италии стало уже немного легче

Жeна украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в Италии и Бергамо.

— Мы уже улыбаемся, потому что по-другому нельзя. Иначе было бы очень тяжело. Стараемся друг друга поддерживать. На самом деле, стало уже немного легче. В последние несколько дней наблюдаем положительную динамику. Здесь сокращается число заболевших и это очень радует меня с Русланом. Мы мотивируем себя чем-то, смотрим какие-то хорошие новости, вдохновляемся улучшением экологии.

На самом деле, в Италии уже все привыкли жить в таком режиме. Когда закончится карантин, вряд ли здесь сумеют быстро перестроиться и вернуться к нормальной жизни. Люди адаптируются, проводят больше времени с близкими, занимаются и обучаются дома онлайн, готовят разные блюда. Конечно, не без грустных моментов, много тяжело больных и летальных исходов. Мы сейчас прошли пик и я надеюсь, что в ближайшие дни это число будет падать.

Поначалу не все соблюдали нужные меры предосторожности и вообще мы все относились к этому не так серьезно. Никто не думал, что это так коснется нашего города. У нас в начале был лишь один заболевший. Многие итальянцы — очень общительны и не смогли быстро отказаться от привычного ритма. Они продолжали ходить в рестораны и разносить этот вирус. Страна не была к этому готова.

В "Аталанте" многие игроки живут на базе. Нам тоже это предлагали, обещали обеспечить доставкой еды. Тем не менее, у нас другая ситуация. Руслан, как и многие его партнеры, у которых есть дети, не смогли покинуть дом. Мы заказываем все онлайн. Недавно Руслан сам ездил в супермаркет, постарался побольше продуктов купить. В остальном из дома не выходим.

Спасибо клубу, они позаботились о ребятах, которые тренируются дома. Нам привезли беговую дорожку, собрали ее. Рабочие были в масках, все стерильно. Клуб постоянно на связи с ребятами, у них есть своя группа. Если есть какие-то новости, их туда скидывают. Раньше они чаще приходили, поскольку надеялись на скорое возобновление тренировок. Но все время все откладывалось.

Недавно была большая конференция с генеральным директором клуба, они там обсуждали разные вопросы, желали друг другу здоровья. Тренер попросил всех держать себя в форме и не вернуться с лишним весом. Он понимает, что у многих будет недостаток мышечной массы. Пока же не планируется никаких тренировок, главное — поддерживать форму и сохранять здоровье.

Спортьелло, который подхватил коронавирус, уже хорошо себя чувствует. Он тоже принимал участие в конференции. Из остальных ребят вроде никто не заболел, слава Богу. Руслан? Он молодец, все время любит готовить и экспериментирует. Это в нем проснулось, когда мы переехали в Италию. Он любит кофе итальянский, разные итальянские блюда. Блинчики тоже у него были вкусные. Он мне очень помогает, сейчас мы все дела делаем 50 на 50. Благодарна ему, что он сейчас со мной и мы вместе это все проходим, — сказала Роксана.