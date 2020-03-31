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Transfermarkt: Нойок - один из тройки самых дорогих игроков чемпионата Беларуси

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Хачериди опустился на 5-е место

Transfermarkt: Нойок - один из тройки самых дорогих игроков чемпионата Беларуси
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Беларуси.

Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок оценен в 1,5 миллиона евро. Это самый высокий показатель лиги, такой же ценник у экс-защитника "Волыни" Михи Горопевшека, ныне выступающего за минское "Динамо", и Станислава Драгуна.

Евгений Хачериди, который перед началом чемпионата считался самым дорогим игроком Лиги, потерял в цене с 1,75 миллиона евро до 1,2 и теперь находится на 5-й строчке рейтинга.

Также в топ-50 самых дорогих футболистов чемпионата Беларуси входят украинцы Дмитрий Билоног (550 тысяч), Артем Сухоцкий (500) и Александр Васильев (500).

Форвард "Динамо" Брест Артем Милевский не попал в первую сотню, он оценен в 100 000 евро.

Transfermarkt: Нойок - один из тройки самых дорогих игроков чемпионата Беларуси - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Александр Нойок Динамо (Брест)
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