Каленчук: На сегодняшний день в Беларуси все в порядке, все под контролем

Украинский полузащитник белорусского ФК "Витебск" Максим Каленчук, рассказал о начале нового чемпионата в стране, несмотря на угрозу коронавируса COVID-19.

"На сегодняшний день в Беларуси все в порядке, все под контролем и ограничений для проведения чемпионата нет.

В то же время в самом Витебске введены ограничения спортивных состязаний в учебных заведениях, также запреты введены на выставки, ярмарки, детские праздники. Также почти все заведения работают только до 11 часов вечера.

Ограничений на сам чемпионат Белуруси пока никаких нет", — сказал Каленчук.

Напомним, что "Витебск" после двух туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 3 очка.