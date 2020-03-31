  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Каленчук: На сегодняшний день в Беларуси все в порядке, все под контролем
В тренде

Каленчук: На сегодняшний день в Беларуси все в порядке, все под контролем

Наши за границей
(1 голосов)

В Багдаде все спокойно

Каленчук: На сегодняшний день в Беларуси все в порядке, все под контролем
Новина українською

Украинский полузащитник белорусского ФК "Витебск" Максим Каленчук, рассказал о начале нового чемпионата в стране, несмотря на угрозу коронавируса COVID-19.

"На сегодняшний день в Беларуси все в порядке, все под контролем и ограничений для проведения чемпионата нет.

В то же время в самом Витебске введены ограничения спортивных состязаний в учебных заведениях, также запреты введены на выставки, ярмарки, детские праздники. Также почти все заведения работают только до 11 часов вечера.

Ограничений на сам чемпионат Белуруси пока никаких нет", — сказал Каленчук.

Напомним, что "Витебск" после двух туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 3 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Каленчук ФК Витебск коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...