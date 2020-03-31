Немчанинов: Надеюсь, что получится доиграть чемпионат Словакии, после чего клуб продлит контракт

Украинский защитник словацкой "Нитры" Дмитрий Немчанинов рассказал о ситуации с уходом чемпионата на паузу из-за пандемии коронавируса.

— Когда стало ясно, что чемпионат Словакии тоже уходит на карантин?

— В нашем городке заболевших коронавирусом не было. Были только слухи про Братиславу. Словакия находится в Европе, поэтому они тоже отреагировали на происходящее. Паники не было, но все отнеслись серьезно. Сейчас разрешено собираться компаниями не больше 2-3 человек. Местные наши игроки уехали по домам почти сразу, а мы 15-16 марта еще были в городе, поддерживал форму самостоятельно, ходили в тренажерный зал. Но потом сказали, что лучше этого не делать, потому что полиция может применить штраф. Говорят, сейчас в Словакии уже возобновляют работу некоторые предприятия, но запретили на улицу выходить без масок.

— Тебе удалось выехать в Украину до закрытия границ?

— Да. Было объявление, что 17 марта Украина закроет воздушное пространство. Представители клуба на машинах довезли нас на машинах до границы, мы перешли ее пешком, а уже на нашей территории нас ждал микроавтобус, на котором мы уехали в Киев. Нам повезло, потому что мы выехали до большого скопления людей на пропускных пунктах.

— После карантина "Нитра" продолжит сотрудничество с украинцами?

— Надеюсь, что получится доиграть чемпионат. Наверное, и контракт продлят. Если в мае соберемся, можно играть по два матча в неделю и завершить чемпионат.