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Милевский и Васильев – в сборной 2-го тура чемпионата Беларуси

Наши за границей
(2 голосов)

Украинцы в Беларуси на первых ролях

Милевский и Васильев – в сборной 2-го тура чемпионата Беларуси
Новина українською

Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.

На минувших выходных здесь был сыгран второй тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную

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Вошел в нее и украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский.

Также в команду попали украинский хавбек "Минска" Александр Васильев и экс-полузащитник ряда украинских клубов Гегам Кадимян, ныне выступающий за "Неман".

Милевский и Васильев – в сборной 2-го тура чемпионата Беларуси - изображение 1

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В статье: Артем Милевский Александр Васильев Динамо (Брест) Неман (Гродно) ФК Минск
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