Милевский и Васильев – в сборной 2-го тура чемпионата Беларуси

Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.

На минувших выходных здесь был сыгран второй тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную

Вошел в нее и украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский.

Также в команду попали украинский хавбек "Минска" Александр Васильев и экс-полузащитник ряда украинских клубов Гегам Кадимян, ныне выступающий за "Неман".