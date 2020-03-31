Милевский и Васильев – в сборной 2-го тура чемпионата Беларуси
Украинцы в Беларуси на первых ролях
Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.
На минувших выходных здесь был сыгран второй тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную
Вошел в нее и украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский.
Также в команду попали украинский хавбек "Минска" Александр Васильев и экс-полузащитник ряда украинских клубов Гегам Кадимян, ныне выступающий за "Неман".
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