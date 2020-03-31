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Дитятьев: Польские клубы договариваются с игроками о снижении зарплат

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Тяжелые времена для футбола

Дитятьев: Польские клубы договариваются с игроками о снижении зарплат
Новина українською

Украинский игрок польской "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал о том, что в связи с приостановкой чемпионата польские клубы испытывают финансовые проблемы.

"Местная федерация посоветовала клубам снизить на 50% зарплаты футболистам. Конечно, эта рекомендация не имеет юридической силы, но многие клубы уже договорились с игроками. Некоторые замораживают на 50% выплаты на период карантина, а потом обещают выплатить. Некоторые договариваются о некотором снижении зарплат.

У нас в клубе тоже такой процесс идет. Футболисты понимают, что сейчас тяжелое время и думаю, пойдут на уступки и помогут клубу", - сказал Дитятьев.

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В статье: Алексей Дитятьев Краковия (Краков) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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