Украинский легионер клуба Демьяненко получил два приглашения от словацкой Нитры

Защитник Дмитрий Немчанинов предыдущий год провел в львовском "Рухе". Тогда ушел из клуба, был на просмотре в белорусской команде, но в итоге подписал контракт со словацким Нитрой, которую тренирует украинский наставник Анатолий Демьяненко.

- Дмитрий, зимой ты стал игроком словацкой Нитры, которую возглавил Анатолий Демьяненко. Как ты попал в эту команду?

- Можно сказать, что все получилось спонтанно. После того как я разорвал контракт с "Рухом", со мной связывался спортивный директор "Нитры" Константин Сосенко и говорил о том, что словаки заинтересованы в приглашении меня к себе. Но в тот момент я заболел пневмонией, лечился и пропустил подготовительный период. Все команды уже были на сборах и укомплектованы. Новую команду найти было трудно.

В этот период получил приглашение от одной из белорусских команд. Они были готовы подождать, пока я вылечусь и затем присоединился к ним на сборе. Клуб готовил документы, нужно было разрешение на работу в Беларуси. Когда мне уже дали на руки контракт и я должен был его подписать, снова раздался звонок из "Нитры".

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Словаки сделали мне еще одно предложение, попросили приехать, помочь команде, которая борется за выживание. Я сорвался и уехал, так как в белорусской команде мне не все нравилось в плане атмосферы, сердце не лежало к ней. Поехал в "Нитру" и ничуть об этом не жалею. У команды есть все для футбола: два поля с натуральным газоном, одно искусственное. Небольшой город, комфортное для жизни.

- Как прошло знакомство с Анатолием Демьяненко?

- Это тренер с именем. Он хотел видеть меня в "Нитре" и был рад, что я приехал. Были шутки, чтобы я уже на следующий день после приезда в Словакию готовился играть против "Слована". Приняли в "Нитре" меня отлично, в руководстве клуба, в администрации там украинцы, поэтому с адаптацией никаких проблем не возникло.

Кстати, когда с "Нитрой" я пересекался, когда играл за "Рух". Мы на сборе проиграли им 0:1. Уже тогда ловил себя на мысли, что мне понравилась эта команда, и хотел бы в ней играть. Пожалуй, было предчувствие. В "Нитры" молодая команда, есть несколько легионеров. Интересно то, что большая часть состава ребят выступают за разные молодежные и юношеские сборные.

- Сколько матчей ты успел сыграть за "Нитру" до прекращения европейских чемпионатов?

- Сыграл в кубковом матче, в котором мы уступили лишь по пенальти и в чемпионате против "Сеницы". Мы играли против команды, которая играла с пятью защитниками. Но "Нитра" выиграла 3:0, на моем счету голевая передача, также попал в сборную тура.

- "Нитра" борется за выживание в чемпионате Словакии?

- До того как приостановили чемпионат, мы попали во вторую шестерку, в которой будет бороться, чтобы сохранить место в высшем дивизионе. Последний матч мы выиграли и улучшили свои шансы. Думаю, что совместными усилиями всех, кто работает в "Нитре", мы сможем решить задачу и не вылететь.